4 هزات أرضية شمال المغرب خلال ساعات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 ديسمبر 2021

سجل المعهد الوطني للجيوفيزياء بالمغرب، 4 هزات أرضية بالمناطق الشمالية للبلاد، خلال 10 ساعات تقريبا، تراوحت قوتها مابين 3.8 و 4 درجات على مقياس ريختر.



ووقعت الهزات الأربع بمنطقة الريف المغربية، حيث ضربت الإقليمين المتجاورين: الحسيمة والدريوش؛ مما أعاد للأذهان ما حدث في الزلزال الذي عرفته مدينة الحسيمة في 2004.

وأوضحت الشبكة الوطنية للمراقبة والإنذار الزلزالي، التابعة للمعهد، أن الهزة الأولى كانت بقوة 3.8 درجة على مقياس ريختر، ووقعت في الساعة الواحدة و31 دقيقة و56 ثانية بالتوقيت المحلي (غرينيتش+1) بعد منتصف ليلة الإثنين الثلاثاء.

وسجلت هذه الهزة التي حدد مركزها بعرض ساحل إقليم الحسيمة، على عمق 19 كيلومترا.

أما الهزات الثلاث الأخرى فسجلت بإقليم الدريوش، فكانت الأولى في الساعة الواحدة و38 دقيقة و48 ثانية، بلغت قوتها 4 درجات وعمقها 13 كيلومترا.

والثانية بلغت قوتها 4 درجات، ووقعت في الساعة الواحدة و58 دقيقة و42 ثانية على عمق 23 كيلومترا.

بينما الهزة الثالثة، أي الرابعة عموما، فقد بلغت قوتها 8,3 درجة، وسجلت اليوم الثلاثاء في الساعة العاشرة ودقيقتين و54 ثانية، على عمق 14 كيلومترا.