عبر شبكة خطوطها.. طيران الإمارات تعيد فتح 20 صالة مطار خاصة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

توفر طيران الإمارات لمسافريها في الدرجتين الأولى والأعمال وأعضاء الفئتين البلاتينية والذهبية في سكاي اردز، مع استعادة شبكة خطوطها والطلب المتزايد على السفر، إمكانية دخول أكثر من 120 صالة مطار خاصة عبر شبكتها بحلول فبراير 2022.



وحالياً، تخدم طيران الإمارات، التي استأنفت عملياتها لأكثر من 90% من شبكة خطوطها ما قبل الجائحة، أكثر من 120 وجهة حول العالم عبر مركزها في دبي. وسيتمكن العملاء الذين يسافرون في الدرجتين الأولى والأعمال من تعزيز تجربة سفرهم مع خدمة صالات طيران الإمارات المتميزة في أكثر من 20 مطاراً في وجهات شهيرة في أوروبا وأفريقيا والولايات المتحدة وآسيا.

وستفتح صالات طيران الإمارات في مطارات بالمملكة المتحدة أبوابها لاستقبال العملاء أواخر ديسمبر الجاري، بما فيها لندن هيثرو وبرمنغهام ومانشستر. أما صالتا لندن جاتويك وغلاسكو، فسترحبان بالعملاء في يناير 2022. وفي أوروبا، أعادت طيران الإمارات فتح صالاتها في ألمانيا (ميونيخ وفرانكفورت ودوسلدورف)، بالإضافة إلى صالتي ميلانو وروما. بينما من المقرر إعادة فتح صالتي هامبورغ وباريس لاحقاً.

وفي الولايات المتحدة، يمكن الاستمتاع بتجربة الصالة المتميزة بمطارات لوس أنجليس الدولي ومطار بوسطن لوغان اومطار نيويورك جيه اف كيه، فيما سيُعاد فتح صالة سان فرانسيسكو في فبراير 2022.

واستأنفت طيران الإمارات توفير خدمة الصالات الخاصة لعملائها المسافرين عبر القاهرة في وقت سابق. وسيتمكن العملاء المؤهلون قريباً من استخدام صالتي طيران الإمارات في كولومبو وبانكوك قبل الالتحاق برحلاتهم.

ويمكن للمسافرين بالدرجتين الأولى والأعمال وأعضاء سكاي واردز المؤهلين الاستمتاع أيضاً بخدمة صالات الناقلة الخمس بالمبنى 3 الخاص برحلاتها في مطار دبي الذي يعمل الآن بكامل طاقته.

وأعيد فتح صالة الدرجة الأولى وصالة رجال الأعمال في الكونكورس B بالمبنى 3، مع خدمات كاملة. ويمكن للمسافرين بدرجة رجال الأعمال، و أعضاء الفئتين البلاتينية والذهبية في سكاي واردز أن يستمتعوا بتناول الطعام والمشروبات قبل ما يصل إلى 4 ساعات من إقلاع رحلاتهم، واستخدام خدمة الإنترنت اللاسلكي المجانية لمتابعة رسائل البريد الإلكتروني وتصفح الإنترنت أو البقاء على اتصال مع العائلة والأصدقاء. وتشمل قوائم الطعام الجديدة خيارات خُضَرِيّة ونباتية وصحية لتلبية متطلبات الجميع.

واستأنفت صالتا ركاب الدرجتين الأولى والأعمال بالكونكورس A تقديم خدماتهما في الجناح الشرقي، ومن المقرر إعادة خدمات الجناح الغربي في الأسابيع المقبلة. كما تعتزم الناقلة إعادة تشغيل صالتي الكونكورس C أوائل العام المقبل.

ويمكن لمسافري الدرجة الأولى وأعضاء الفئة البلاتينية في سكاي واردز الاستمتاع بالدخول المجاني للراكب الأول وحتى 3 مرافقين، بمن فيهم شخص بالغ وطفلان دون 17 عاما. وتتميز الصالة بخدمات السبا ومرافق الاستحمام، ومنطقة سوق حرة خاصة وخدمة كونسيرج في درجة الأعمال. كما سيتمكن العملاء الذين يستمتعون بمرافق الصالة من الوصول المباشر إلى بوابات الصعود إلى الطائرة في الكونكورس A المخصص لطائرات الإمارات A380.

وبالإضافة إلى تجربة صالات طيران الإمارات الخاصة fدبي وعدد كبير من المطارات، يتوفر لركاب الدرجتين الأولى والأعمال، بالإضافة إلى أعضاء الفئتين البلاتينية والذهبية في سكاي إمكانية الدخول إلى 96 صالة شركاء عبر شبكتها، بالإضافة إلى 15 صالة شركاء إضافية أخرى ستتاح لاحقاً. ويمكن للعملاء التحقق من توافر الصالات قبل رحلاتهم ومتطلبات الأهلية للدخول المجاني أو بأسعار خاصة.