بسبب ارتفاع سعره.. عبوة زيت هدية لعريس تركي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - المناطق_متابعات

في حفل زفاف تركي وخلال مراسم تقديم الحلي والهدايا للعروسين أقدم أحد الحضور على تقديم عبوة زيت عباد شمس زنة خمسة لتر، التي ارتفع سعرها إلى 189 ليرة للعريس.

وترتفع الأسعار في تركيا مع الاستمرار في تراجع قيمة الليرة أمام العملات الأجنبية، حيث ارتفع معدل التضخم في تركيا إلى 21.3%، كما ارتفع سعر زيت الطهي في تركيا ست مرات خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة.

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