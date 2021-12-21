شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 3 إرهابيين من عناصر تنظيم داعش في باكستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الشرطة الباكستانية عن نجاحها في القضاء على ثلاثة إرهابيين من عناصر تنظيم داعش الإرهابي، وذلك خلال عملية نفذتها في مدينة "بيشاور" عاصمة إقليم خيبر بختونخواه شمال غرب باكستان.

وأوضح مسؤول الشرطة في بيشاور ملك سعد في تصريح صحفي اليوم أن وحدة مكافحة الإرهاب التابعة للشرطة داهمت موقعاً للإرهابيين، وقضت عليهم عندما رفضوا الاستسلام وأطلقوا النار على رجال الأمن.

وبيّن أن القتلى الثلاثة ينتمون إلى "تنظيم داعش" الإرهابي، وكانوا متورطين في تنفيذ العديد من الأعمال الإرهابية التي طالت قوات الشرطة والفرق الطبية المعنية بالتطعيم ضد شلل الأطفال، مشيراً إلى أنهم كانوا يخططون لتنفيذ عملية إرهابية كبيرة في مدينة بيشاور.

من جهة أخرى أعلنت الشرطة الباكستانية عن نجاحها أيضاً في اعتقال عنصرين إرهابيين كانا يخططان لتنفيذ عملية إرهابية في إقليم البنجاب، موضحة أن عملية الاعتقال جرت بناء على معلومات استخباراتية، وصادرت قوات الأمن من حوزة المعتقلين كمية من الأسلحة والمتفجرات.