شكرا لقرائتكم خبر عن بوتين: الغرب مسؤول عن تصاعد حدة التوتر في أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ألقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء باللوم على الغرب في تصعيد حدة التوتر في أوروبا، قائلا‭‭‬‬ إنه قيم نتيجة الحرب الباردة بشكل خاطئ.

وقال بوتين، متحدثا إلى كبار المسؤولين العسكريين، إن روسيا سترد "بالشكل المناسب" على أي اعتداء غربي وستواصل تطوير جيشها.

وحشدت روسيا عشرات الجنود على حدودها مع أوكرانيا، مطالبة حلف شمال الأطلسي بعدم قبول الجمهورية السوفيتية السابقة عضوا به وضمان عدم نشر أي أسلحة أو قوات هناك.