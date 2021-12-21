بايدن لا يعتزم فرض إغلاق بسبب كورونا

20 ديسمبر , 2021 واشنطن: لا تعتزم إدارة جو بايدن فرض إغلاق في الولايات المتحدة في مواجهة موجة وبائية جديدة، وفق ما أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي. وقالت ساكي في إحاطتها الصحافية اليومية إن خطاب بايدن المرتقب الثلاثاء لن يتطرق إلى "إغلاق البلاد" بل سيعلن فيه الرئيس "اجراءات" تهدف إلى "توسيع نطاق الفحوصات لكشف كورونا".

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