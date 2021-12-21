انت الان تتابع خبر بالفيديو: مستثمر يستحوذ على اراض وشوارع في اليرموك والأهالي يناشدون والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ناشد اهالي منطقة اليرموك في بغداد الجهات الحكومية المعنية لانقاذهم من احد المستثمرين الذي سيطر على العديد من المساحات التابعة للدولة، اخرها الاراضي المحاذية لنادي اليرموك الترفيهي.

استحواذ واحتلال للاراضي في وضح النهار وعلى مرئى ومسمع الجميع صرخات اطلقها اهالي منطقة اليرموك بالعاصمة بغداد، بعد استيلاء احد المستثمرين لمجمع الوزراء على اراض وشوارع ليست تابعة له، بحجة استحصال موافقات رسمية من قبل الجهات المختصة كما يقول الاهالي.



اما المدرسة وطلبتها فمصيرهم مجهول بعد اغلاق جميع منافذها وتضييق الخناق بهذا الجدار الكونكريتي وبدء الاليات بتهديم اجزاء منها تمهيدا لهدها.

وتسيطر جهات متنفذة داخل بغداد على العشرات من الاراضي التابعة للدولة من بينها عقارات وساحات تم تحويل جنسها من زراعي لسكني وسط صمت حكومي تجاه تلك التحركات التي باتت تزداد يوما بعد اخر.

