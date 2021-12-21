انت الان تتابع خبر الاعلام الرقمي ينفي تعرض نتائج الثالث متوسط للاختراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المركز في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إن "نتائج الثالث المتوسط لم تتعرض للاختراق، ولم يتم التلاعب بها".

وأضاف أن "ما حصل هو اهمال من قبل المسؤولين عن النتائج، حيث تم إعطاء صلاحية التعديل على أسماء الملفات في كوكل درايف للجميع".



وأعلنت وزارة التربية، اليوم الثلاثاء، النتائج النهائية للامتحانات العامة لطلبة الثالث المتوسط (الدور الثالث والدور الثاني التكميلي) للعام الدراسي 2020 – 2021.