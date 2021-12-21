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مواطنون يشكون من تراجع قدرتهم الشرائية مع تخفيض قيمة الدينار

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بغداد - ياسين صفوان - تخفيض قيمة عملة الدينار جاء وفق ورقة اقتصادية اصلاحية بيضاء اللون لكنها وبحسب خبراء الاقتصاد لا تبدو ناصعة بيضاء، حيث وصفوها بالرمادية التي زادت من طين الاسعار بلة بالغلاء الذي ادى الى ارتفاع نسب البطالة والتضخم

عام كامل مضى على قرار سعر صرف الدولار والمواطن مازال يدفع ثمن السياسات الاقتصادية الخاطئة على حساب قوته اليومي وقدرته الشرائية التي تراجعت بنسب كبيرة على حد قوله
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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