كيف أزيل تسوس الأسنان بالمنزل؟

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بغداد - ياسين صفوان - يشكل تسوس الأسنان أحد المشاكل الصحية الأكثر انتشارا في مختلف أنحاء العالم. وهو منتشر، بالدرجة الأولى، بين الأطفال والمراهقين، إلا أن كل إنسان في فمه أسنان قد يصاب بالتسوس، وفي حال عدم معالجة تسوس الأسنان، فإن الثقوب قد تكبر وتتسع مما يسبب آلاما شديدة، التهابات ، وحتى فقدان أسنان ومضاعفات أخرى.
كيف أتخلص من تسوس الأسنان في المنزل؟ يمكن تجنب حدوث تسوس الأسنان أو التخلص منه في المراحل الأولى ومنع تكون التجاويف باتباع بعض الإجراءات والتدابير المنزلية التي تساهم في إعادة تمعدن المناطق الضعيفة في طبقة المينا قبل تكوّن التجاويف؛ ولكن بمجرد اختراق التجويف لعاج السن فلا يمكن التخلص منه بالطرق المنزلية وتجدر حينها مراجعة الطبيب، وفيما يأتي بيان بعض هذه الإجراءات والتدابير المنزلية:
استخدام الفلورايد
يتمثل دور الفلورايد في الوقاية من تسوس الأسنان بكونه مثبطًا للإنزيمات البكتيرية، بالإضافة إلى قدرته على تعزيز إعادة التمعدن وتثبيط إزالة المعادن أو ما يعرف بإزالة التمعدن من الهياكل البلورية داخل السن؛ مما يجعل سطح السن مقاومًا للأحماض، ويمكن الاستفادة من الفورايد إما بتطبيقه بشكلٍ مباشرٍ على السن من خلال العديد من الخيارات المذكورة أدناه وإمّا باللجوء إلى طرقٍ أخرى؛ كإضافته إلى مياه الشرب، وفيما يأتي بيان جميع هذه الطرق:
مياه الشرب المتفلورة: يُوصى بفلورة مياه الشرب المجتمعية للحدّ من تسوس الأسنان بين الأطفال والبالغين، حيث تُعدّ هذا الطريقة آمنةً وفعالةً لتوفير مستوياتٍ مثاليةٍ من الفلورايد اللازم لمنع تسوس الأسنان وربما إعادة تمعدن الأسنان وبالتالي التخلص من التسوس في مراحله الأولى.
- معجون الأسنان بالفلورايد.
- غسول الفم بالفلورايد.
- المكملات الغذائية أو الفيتامينات المحتوية على الفورايد.
- مركبات الفلورايد التي يمكن تطبيقها في عيادة الطبيب، مثل: المواد الهلامية والطلاء.
المحافظة على نظافة الفم
يمكن الحفاظ على نظافة الفم والأسنان والوقاية من تسوسها باتباع الإرشادات الآتية:
- تنظيف الأسنان باستخدام فرشاة ومعجون أسنانٍ يحتوي على مادة الفلورايد مرتين يوميًا على الأقل؛ مما يساهم في إصلاح أيّ تلف مبكرٍ قد يحدث لمينا الأسنان ومنع تراكم اللويحات السنية عليها.
- تنظيف الأسنان بالخيط مرةً واحدةً يوميًا لمنع تراكم اللويحات بين الأسنان، ومن الأفضل إجراء التنظيف بالخيط ليلًا قبل النوم؛ لمنع البكتيريا من الحصول على غذائها والتكاثر خلال فترة الليل.
مضغ اللبان الخالي من السكر
وفي دراسةٌ نشرت في مجلة (Journal of conservative dentistry) عام 2015 م وجد أن مضغ اللبان الخالي من السكر بعد الوجبات يُساعد على إعادة تمعدن مينا الأسنان ويقلل من مستويات نوع من البكتيريا الموجودة في اللعاب، وتم إجراء الدراسة على نوعين من المركبات الموجودة في اللبان، وهما: مركب زيليتول الذي يشار إلى قدرته على تحفيز تدفق اللّعاب، ورفع درجة الحموضة اللويحات السنية ومركب واختصارًا CPP-ACP، ووجد أيضًا من خلال هذه الدراسة أن المركب الأخير له قدرةٌ تفوق مركب زيليتول على تقليل نسبة البكتيريا العقدية الطافرة الموجودة في اللعاب؛ مما يساهم بدوره في الحد من تسوس الأسنان، ويشار إلى وجود هذه الأنواع من اللبان في المتاجر.
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