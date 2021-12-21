واشنطن تعلن مساعدة دولية بقيمة 580 مليون دولار لمواجهة أوميكرون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 ديسمبر 2021

ستقدم الولايات المتحدة أكثر من نصف مليار دولار كمساعدات إضافية لمنظمات دولية لمكافحة كوفيد-19 في مواجهة تفشي المتحوّرة أوميكرون كما أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الثلاثاء.



وقال بلينكن، إن "الانتشار السريع للمتحورة أوميكرون يعزز الحاجة إلى مواصلة تسريع جهودنا لوضع حد لهذا الوباء لأن لا أحد منا آمن حتى نكون جميعا بأمان".

ومع هذه المساعدة الإضافية المخصصة لسبع وكالات متعددة الأطراف، تصبح المساعدات الأمريكية الإجمالية في هذا المجال 19.6 ملياراً، وفقاً لوزارة الخارجية.