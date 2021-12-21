إسرائيل تقر حظر السفر إلى أمريكا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 ديسمبر 2021

وافق المشرعون الإسرائيليون، الثلاثاء، على إضافة الولايات المتحدة إلى "القائمة الحمراء" التي يمنع السفر اليها وتشمل أكثر من 50 دولة، مع انتشار المتحوّرة أوميكرون من كوفيد19.



وقالت المتحدثة باسم لجنة الدستور والعدالة والقانون بالكنيست رونيت غال: "وافقت اللجنة أيضاً على حظر السفر إلى إيطاليا وبلجيكا وألمانيا والمجر والمغرب والبرتغال وكندا وسويسرا وتركيا اعتباراً من منتصف ليل الثلاثاء".

ويطال حظر السفر إلى الولايات المتحدة مئات آلاف الاسرائيليين والمقيمين الذين يحملون الجنسية المزدوجة.