في إطار التجهيزات التي يجريها... تعزيزات عسكرية للجيش السوري في البادية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بوصول تعزيزات عسكرية جديدة للجيش السوري إلى باديتي دير الزور والرقة، في إطار التجهيزات التي يجريها، للإنطلاق في حملة جديدة ضد خلايا تنظيم داعش.



ومن المقرر أن تبدأ الحملة بهجوم من منطقتين، الأول من الرقة جنوباً وغرباً انطلاقاً من بادية الرصافة وصولاً إلى ناحية مسكنة بريف حلب، والمحور الثاني من جبال البشري باتجاه المنطقة الغربية من دير الزور، وذلك بعد تأجيل الحملات عدة مرات بسبب الهجمات الاستباقية وضرب الخطوط الخلفية من قِبل خلايا التنظيم التي تصاعد نشاطها في الآونة الأخيرة.

في حين نفذت مقاتلات روسية صباح اليوم الثلاثاء، عدة ضربات جوية على مواقع يتوارى بها مقاتلو تنظيم داعش في باديتي الرقة ودير الزور.