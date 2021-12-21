شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ما لا تعرفه عن مباراة الأهلي والرجاء في كأس السوبر الأفريقي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

يستعد فريقا الأهلي المصري والرجاء المغربي لخوض مباراة نارية من العيار الثقيل، مساء الأربعاء، في كأس السوبر الأفريقي.



ويخوض الأهلي المباراة للموسم الثاني على التوالي، عقب فوزه ببطولة دوري أبطال أفريقيا 2021، فيما يخوض الرجاء المباراة للمرة الثانية في آخر 4 سنوات، عقب فوزه ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ويواجه الأهلي نظيره الرجاء، الأربعاء، على ملعب أحمد بن علي المونديالي في قطر، في مباراة كأس السوبر الأفريقي 2021.

ومن المُقرر أن تنطلق المباراة في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، التاسعة بتوقيت أبوظبي.

وتتولى قنوات "بي إن سبورتس" القطرية إذاعة مباريات كأس السوبر الأفريقي بشكل دائم خلال السنوات الأخيرة.

ومن المُقرر أن تنقل الشبكة أحداث المباراة على الهواء مباشرة، عبر قناة "beIN Sports HD 1".

وكان من المُقرر أن يتولى التونسي عصام الشوالي التعليق على أحداث المباراة، غير أنه تم استبداله بعد وفاة والده.

وسيتولى التونسي الآخر رؤوف خليف مهمة التعليق على المباراة على الهواء مباشر عبر قناة "beIN Sports HD 1".

واستقر الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، مدرب الأهلي، والبلجيكي مارك فيلموتس، المدير الفني لفريق الرجاء، بشكل كبير على التشكيل الذي سيخوض اللقاء.

التشكيل المتوقع للأهلي أمام الرجاء في كأس السوبر الأفريقي

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: ياسر إبراهيم – حمدي فتحي – بدر بانون.

خط الوسط: علي معلول- عمرو السولية – أليو ديانج – أكرم توفيق.

خط الهجوم: محمد مجدي "قفشة" – بيرسي تاو – محمد شريف.

التشكيل المتوقع للرجاء أمام الأهلي في كأس السوبر الأفريقي

حراسةالمرمى: أنس الزنيتي.

خط الدفاع: عبدالإله مدكور - محمد الناهيري - جمال حركاس - مروان هدهودي.

خط الوسط: عمر العرجون - زكرياء الوردي - عبدالإله الحافيظي.

خط الهجوم: محسن متولي - محمود بنحليب - حميد أحداد.

يعتبر الأهلي هو الفريق الأكثر تتويجا بلقب كأس السوبر الأفريقي على مر التاريخ، حيث حصد اللقب في 7 مناسبات، وذلك في أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014 و2021.

ولم يخسر الأهلي مباراة كأس السوبر الأفريقي سوى في مناسبتين، عامي 1994 و2015.

أما الرجاء، فحصل على اللقب في مناسبتين، عامي 2000 و2019، فيما خسر اللقب مرة وحيدة في عام 1998.