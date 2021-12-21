الرئيس الروسي يتوعد بالردّ "عسكريا وتقنيا" على التهديدات الغربية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن موسكو سترد على التهديدات الغربية، تقنيا وعسكريا.



وعبر بوتين أيضا عن قلقه إزاء نشر منظومات صواريخ أمريكية بالقرب من الحدود الروسية، معتبرا في نفس الوقت أن "الغرب هو المسؤول عن التوترات العالمية".

وفي هذا الصدد قال وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، إن الولايات المتحدة نشرت نحو 8 آلاف جندي عسكري بالقرب من الحدود الروسية.

وأضاف شويجو قائلا: "شركات عسكرية خاصة أمريكية تعد لاستفزازات باستخدام عناصر كيميائية في شرق أوكرانيا".

وأمس الإثنين، طالبت الولايات المتحدة مواطنيها بعدم السفر إلى أوكرانيا بسبب تزايد التهديدات الروسية في تلك المنطقة.

وقالت الحكومة الأمريكية: "إنه يتعين على المواطنين الأمريكيين أن يكونوا على دراية بالتقارير التي تفيد بأن روسيا تخطط لشن عمل عسكري كبير ضد أوكرانيا".