المملكة السعودية تبدأ تطعيم الأطفال من 5 لـ11 عاما ضد كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة السعودية، الثلاثاء، بدء تطعيم الأطفال من 5 إلى 11 عاماً بلقاح كورونا، حرصا على حمايتهم من المتحورات والمضاعفات.



وأكدت الصحة أن الأولوية ستكون لمن يعانون من حالات قد تجعلهم أكثر عرضة لمضاعفات الفيروس.

وأوضحت وزارة الصحة السعودية: "أنه سيتم إتاحة المواعيد لبقية الفئات قريبًا".

وكانت الوزارة أعلنت تقليص الفترة الزمنية لإعطاء الجرعة التنشيطية إلى 3 أشهر من تاريخ التحصين بالجرعة الثانية.