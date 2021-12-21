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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المملكة السعودية تبدأ تطعيم الأطفال من 5 لـ11 عاما ضد كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 ديسمبر 2021
متابعات_الخليج 365
أعلنت وزارة الصحة السعودية، الثلاثاء، بدء تطعيم الأطفال من 5 إلى 11 عاماً بلقاح كورونا، حرصا على حمايتهم من المتحورات والمضاعفات.
وأكدت الصحة أن الأولوية ستكون لمن يعانون من حالات قد تجعلهم أكثر عرضة لمضاعفات الفيروس.
وأوضحت وزارة الصحة السعودية: "أنه سيتم إتاحة المواعيد لبقية الفئات قريبًا".
وكانت الوزارة أعلنت تقليص الفترة الزمنية لإعطاء الجرعة التنشيطية إلى 3 أشهر من تاريخ التحصين بالجرعة الثانية.