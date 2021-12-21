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المملكة السعودية تبدأ تطعيم الأطفال من 5 لـ11 عاما ضد كورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة السعودية، الثلاثاء، بدء تطعيم الأطفال من 5 إلى 11 عاماً بلقاح كورونا، حرصا على حمايتهم من المتحورات والمضاعفات.

 

وأكدت الصحة أن الأولوية ستكون لمن يعانون من حالات قد تجعلهم أكثر عرضة لمضاعفات الفيروس.

 

وأوضحت وزارة الصحة السعودية: "أنه سيتم إتاحة المواعيد لبقية الفئات قريبًا".

 

وكانت الوزارة أعلنت تقليص الفترة الزمنية لإعطاء الجرعة التنشيطية إلى 3 أشهر من تاريخ التحصين بالجرعة الثانية.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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