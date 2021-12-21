اجتماع افتراضي مع اتحاد شركات السياحة المجرية لتنشيط الحركة الوافدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

عقد ماجد أبو سديرة، رئيس الإدارة المركزية للسياحة الخارجية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، اجتماعًا افتراضيًّا مع Judit Molnar رئيسة اتحاد شركات السياحة المجري، لبحث سبل دفع الحركة السياحية الوافدة من دولة المجر إلى مصر.

وناقش الاجتماع تعزيز سبل التعاون لدفع المزيد من الحركة السياحية الوافدة إلى مصر؛ خصوصًا أن مصر تعتبر المقصد الأول بالنسبة إلى السائح المجري في ما يتعلق بالسياحة الشاطئية.

واستعرض رئيس الإدارة المركزية للسياحة الخارجية بالهيئة أهم المقومات السياحية والأثرية التي تتمتع بها مصر، والإجراءات الاحترازية التي يتم تطبيقها بكل جدية في المنشآت الفندقية والسياحية والمتاحف والمواقع الأثرية والمطارات والأنشطة السياحية.

وأعربت رئيسة اتحاد شركات السياحة المجري عن إعجابها بالمقصد السياحي المصري، مشيرةً إلى تطلعها لعقد الاجتماعات السنوية للاتحاد في مصر على أن تتضمن الزيارة جولة بعدد من المدن السياحية المصرية للاستمتاع بالمقومات السياحية والأثرية التي تتمتع بها.

ورحب ماجد بالاقتراح، مشيرًا إلى أن مصر لديها خبرة كبيرة في مجال استضافة الاجتماعات السنوية للاتحادات السياحية من أهم الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر؛ مثل اتحاد شركات السياحة الألمانية DRV ، والفرنسيةSNAF ، والإيطالية FIAVET وغيرها.

جدير بالذكر أن اتحاد شركات السياحة المجري يعد أكبر وأهم كيان سياحي يمثل القطاع الخاص في السوق المجري والذي تأسس عام 1974، ويزيد عدد أعضائه على 200 شركة تمثل أهم منظمي الرحلات وشركات السياحة المجرية ويبلغ حجم نشاط أعضاء هذا الاتحاد ما يزيد على 80% من إجمالي الحركة السياحية المنظمة من قبل منظمي الرحلات في السوق المجرية.