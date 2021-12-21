قطع المياه عن 3 أحياء كاملة بالجيزة لمدة 6 ساعات في هذا التوقيت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلنت محافظة الجيزة عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتنفيذ أعمال الصيانة بمحطة مياه إمبابة ومنها إعادة تأهيل قواطع الجهد المتوسط والمنخفض الأمر الذي يتطلب توقف المرحلة القديمة من محطة مياه إمبابة لمدة 6 ساعات وذلك لاستكمال أعمال إعادة تأهيل قواطع الجهد المتوسط والمنخفض.

ونوهت المحافظة، في بيان، اليوم الثلاثاء، بأن أعمال الصيانة تستلزم قطع المياه لمدة 6 ساعات لتنفيذ الأعمال المطلوبة الأمر الذي ينتج عنه انقطاع المياه عن أحياء: (الوراق - شمال الجيزة - العجوزة)، اعتبارا من الساعة 12 ليلا يوم الجمعة القادم الموافق 24/12/2021 وحتى الساعة 6 صباح يوم السبت 52/12/2021.

ومن جانبه وجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالالتزام بالجدول الزمني المحدد للأعمال لإعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة، كما وجه رؤساء الأحياء المعنية بالمتابعة الميدانية وإزالة أي معوقات.

وأهابت محافظة الجيزة بالمواطنين والمنشآت العامة والخاصة تدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع.

كما تقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية لأغراض الشرب للتوجه للمناطق المتأثرة عند الطلب على رقم طوارئ 125 لتلبية احتياجاتهم فورا.