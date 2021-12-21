أبو الغيط: الانقسامات والتدخلات الخارجية تعرقل الحل في ليبيا

محمد اسماعيل - القاهرة - أبوظبي - أ ش أ

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم الثلاثاء، إن سبب عدم التوصل إلى حل للمشكلة الليبية هو الانقسامات على الأرض والتدخلات الخارجية ووجود المرتزقة.

وأضاف أبو الغيط ، في مقابلة خاصة مع قناة (سكاي نيوز عربية)، " أن المسرح الليبي يمر بانقسامات شديدة جدا بين شرق وغرب وجنوب، ثم تدخلات واضحة جدا من أطراف إقليمية تضع قواتها ونفوذها على الأرض، ثم أبعاد دولية ممثلة في وجود لبعض المرتزقة".

تأتي تصريحات أبو الغيط قبل 3 أيام من موعد الاستحقاق الانتخابي في ليبيا، إذ يؤكد العديد من المسؤولين الليبيين استحالة إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في 24 ديسمبر الجاري.

وكانت المفوضية قد أعلنت مطلع الشهر الجاري تأجيل نشر "القائمة النهائية لمرشحي الرئاسة"، بسبب متطلبات فنية وقضائية لم توضح طبيعتها.