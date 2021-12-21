المركزي: ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج إلى 24 مليار دولار في 9 أشهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

قال الدكتور عادل عبد العظيم، وكيل محافظ مساعد قطاع البحوث الاقتصادية بالبنك المركزي المصري، إن تحويلات المصريين العاملين بالخارج سجلت خلال الربع الأول من السنة المالية 2021-2022 (الفترة يوليو/ سبتمبر 2021) ارتفاعا بمعدل 1.5% (على أساس سنوي).

وبحسب بيان من البنك المركزي اليوم الثلاثاء، أضاف عبد العظيم أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج سجلت نحو 8.1 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الجاري مقابل نحو 8 مليارات دولار خلال نفس الفترة من عام 2020-2021.

وأضاف أن إجمالي التحويلات خلال أول 9 أشهر من 2021 بلغ بذلك نحو 24 مليار دولار بزيادة قدرها نحو 1.9 مليار دولار وبمعدل نمو 8.8% مقارنة بنفس الفترة من عام 2020.

كما أظهرت البيانات الأولية لتحويلات العاملين بالخارج خلال شهر سبتمبر 2021 تراجعها بمعدل طفيف بلغ 3% (على أساس سنوي) لتسجل نحو 2.62 مليار دولار (مقابل نحو 2.70 مليار دولار خلال شهر سبتمبر 2020)، وفقا للبيان.