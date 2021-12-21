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ايقاف 12 شخصا يشتبه انهم من "داعش" في عملية أمنية

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اسماعيل عبد الحي -  علن مصدر أمني تركي، يوم الاثنين، اعتقال 12 شخصا يشتبه في انتمائهم لتنظيم داعش الإرهابي، خلال عملية أمنية في العاصمة أنقرة.

 

وتأتي هذه الاعتقالات فيما كان تنظيم داعش الإرهابي قد نفذ عدة هجمات دامية في تركيا، خلال العقد الماضي، مستفيدا من وجوده في سوريا المجاورة.

 

وأسفرت هجمات داعش في تركيا عن وقوع عدد كبير من الضحايا، كما أثر بشدة على حركة السياحة في البلاد، لكن قوة التنظيم تراجعت فيما بعد من جراء حملة التحالف الدولي.

 

وفي سنة 2016، انضمت تركيا إلى التحالف الدولي ضد محاربة التنظيم الإرهابي الذي تزعمته الولايات المتحدة للقضاء على داعش.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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