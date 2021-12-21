فرنسا / عجز في توفير الجرعة الثالثة من لقاح "فايزر" وعروض لإستبدالها بـ "موديرنا"

اسماعيل عبد الحي - تشهد فرنسا عجزا في توفير لقاحات "فايزر" للجرعة الثالثة المعززة وتطلب من المواطنين إستبدالها بجرعة من لقاح "موديرنا"، وفق ما نقلته قناة "روسيا اليوم".

وأفادت القناة بأن المواطنين الفرنسيين يتلقون رسائل بإمكانية إستبدال الجرعة المعززة من لقاح "فايزر" بجرعة من لقاح "موديرنا"، وسط تحفظات المواطنين على خلفية التأثيرات الجانبية المعلنة.

وذكرت أن السلطات الصحية ستفصل اليوم في مسألة تطعيم كل الأطفال بين 5 و11 سنة.

من جهتها، أعلنت المفوضية الأوروبية عن توفير شركة "أسترازينكا" للكميات التي كان متفق عليها مع فرنسا في العقود المبرمة عام 2020 بحلول ربيع 2022 أي 300 مليون جرعة.

ويأتي هذا في حين يتم الإعلان عن آلاف الجرعات من "أسترازينكا" إنتهت صلاحياتها دون إستخدامها نظرا لما أحاط هذا اللقاح من معلومات سلبية عن آثارها الجانبية.