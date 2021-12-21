بوتين يدعو إلى حربٍ حاسمة لا هوادة فيها على الإرهاب

اسماعيل عبد الحي - شدّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على ضرورة شن حرب حاسمة لا هوادة فيها على الإرهاب، داعيا إلى المزيد من عمليات التصفية الهجومية والفعالة للجماعات الإرهابية الدولية.

وقال في رسالة تهنئة للعاملين في أجهزة الأمن الروسية، نشرتها قناة "زفيزدا" التلفزيونية "اليوم، يفرض الوضع الدولي الصعب وطبيعة وحجم التحديات والمخاطر المعاصرة عبئا متزايدا على الأجهزة الأمنية، على رأس مهامكم الرئيسة، وقبل كل شيء، يجب أن تتصدر معركة حازمة لا هوادة فيها على الإرهاب".

وتابع "على مدى 11 شهرا من العام المشارف على الانتهاء، وبفضل تنسيقكم وكفاءتكم، تم إحباط 61 جريمة من هذا النوع، بما فيها 32 هجوما إرهابيا، حيث تتمكنون من قمع معظم هذه الجرائم في مرحلة الإعداد لها".

وقال "تم صد أكثر من 200 هجوم إرهابي في روسيا خلال الـ11 عاما الماضية".

ودعا بوتين إلى "مزيد من التصفية الهجومية والفعالة لخلايا الجماعات الإرهابية الدولية".

المصدر: RT