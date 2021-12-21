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سفارة السعودية في واشنطن: الإرهابي المحتمل بأريزونا ليس سعوديا
أكدت سفارة المملكة العربية السعودية في الولايات المتحدة الأميركية، أن الشخص الذي قُبض عليه في ولاية أريزونا، ووصفته السلطات...
القيادة تعزي رئيس الفلبين في ضحايا إعصار راي
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لرئيس رودريو دوترتي رئيس جمهورية الفلبين، في ضحايا...
375 قتيلا و56 مفقودا بإعصار الفلبين
ارتفع عدد قتلى أقوى إعصار ضرب الفلبين هذا العام إلى 375، مع وجود أكثر من 50 آخرين في عداد المفقودين، والعديد من المقاطعات الوسطى تكافح...
طائرات F16 العراقية تستهدف أوكار داعش
فبما اعتقل جهاز الأمن الوطني العراقي أربعة من عناصر تنظيم داعش في مناطق متفرقة غربي محافظة نينوى شمالي بغداد.أعلنت خلية الإعلام...
لجنة أطباء السودان.. قتيل في الاحتجاجات ضد الاتفاق العسكري
لقي متظاهر سوداني مصرعه بالرصاص خلال مظاهرات حاشدة ضد الانقلاب العسكري الأخير، والاتفاق اللاحق الذي أعاد رئيس الوزراء، عبدالله...
زعيم تيجراي يأمر قواته بالتراجع
وجه زعيم تيجراي أوامر لقواته بتنفيذ انسحاب استراتيجي، في مسعى لإنهاء الحرب الأهلية الدائرة في إثيوبيا.ويمثل هذا الإعلان تطورا مهما...
كانت هذه تفاصيل خبر سفير السعودية في الفلبين يستقبل المستشار الرئاسي لشؤون العمالة الفلبينية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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