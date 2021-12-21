سفير السعودية في الفلبين يستقبل المستشار الرئاسي لشؤون العمالة الفلبينية

سفارة السعودية في واشنطن: الإرهابي المحتمل بأريزونا ليس سعوديا أكدت سفارة المملكة العربية السعودية في الولايات المتحدة الأميركية، أن الشخص الذي قُبض عليه في ولاية أريزونا، ووصفته السلطات... جدة :دوت الخليج جدة :دوت الخليج 17 جمادى الأولى 1443 هـ 17 جمادى الأولى 1443 هـ

القيادة تعزي رئيس الفلبين في ضحايا إعصار راي بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لرئيس رودريو دوترتي رئيس جمهورية الفلبين، في ضحايا... الرياض: دوت الخليج الرياض: دوت الخليج 16 جمادى الأولى 1443 هـ 16 جمادى الأولى 1443 هـ

375 قتيلا و56 مفقودا بإعصار الفلبين ارتفع عدد قتلى أقوى إعصار ضرب الفلبين هذا العام إلى 375، مع وجود أكثر من 50 آخرين في عداد المفقودين، والعديد من المقاطعات الوسطى تكافح... مانيلا: الوكالات مانيلا: الوكالات 16 جمادى الأولى 1443 هـ 16 جمادى الأولى 1443 هـ

طائرات F16 العراقية تستهدف أوكار داعش فبما اعتقل جهاز الأمن الوطني العراقي أربعة من عناصر تنظيم داعش في مناطق متفرقة غربي محافظة نينوى شمالي بغداد.أعلنت خلية الإعلام... بغداد: د ب أ بغداد: د ب أ 16 جمادى الأولى 1443 هـ 16 جمادى الأولى 1443 هـ

لجنة أطباء السودان.. قتيل في الاحتجاجات ضد الاتفاق العسكري لقي متظاهر سوداني مصرعه بالرصاص خلال مظاهرات حاشدة ضد الانقلاب العسكري الأخير، والاتفاق اللاحق الذي أعاد رئيس الوزراء، عبدالله... الخرطوم: الوكالات الخرطوم: الوكالات 16 جمادى الأولى 1443 هـ 16 جمادى الأولى 1443 هـ

زعيم تيجراي يأمر قواته بالتراجع وجه زعيم تيجراي أوامر لقواته بتنفيذ انسحاب استراتيجي، في مسعى لإنهاء الحرب الأهلية الدائرة في إثيوبيا.ويمثل هذا الإعلان تطورا مهما... أديس أبابا: د ب أ أديس أبابا: د ب أ 16 جمادى الأولى 1443 هـ 16 جمادى الأولى 1443 هـ

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