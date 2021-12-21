وكشفت السفارة عبر حسابها في "تويتر"، أنها تواصلت مع السلطات الأميركية ذات الصلة بهذا الأمر، مشيرة إلى أنها ستواصل التنسيق مع الحكومة الأميركية لتقديم أي حقائق حول هذا الموضوع.
فيما جاء هذا التوضيح بعد أن أعلن مسؤولو دوريات الحدود الأميركية إلقاء القبض على "إرهابي محتمل" أواخر الأسبوع الماضي، وذكروا أنه سعودي الجنسية وله صلات بأشخاص يمنيين تتابعهم السلطات.
كانت هذه تفاصيل خبر سفارة السعودية في واشنطن: الإرهابي المحتمل بأريزونا ليس سعوديا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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