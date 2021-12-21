عناصر أمريكية تلتقي قيادة “الأسايش” في مدينة القامشلي

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 21 ديسمبر 2021 01:09 مساءً - منذ 3 ثواني

التقت عناصر أمريكية، في مدينة القامشلي قيادة قوى الأمن الداخلي الكردية في شمال سوريا “الأسايش”، حيث تم البحث بالتهديدات التركية على المنطقة، بحسب مراسل “روسيا اليوم” في سوريا.

وقال المراسل، إن “قوة أمريكية استعرضت في حي جمعايا بمدينة القامشلي السورية حيث التقت مع قيادة قوى الأمن الداخلي الكردية في شمال سوريا “الأسايش”، وتباحث الطرفان التهديدات التركية على المنطقة وتقديم نوع من التطمينات للسكان المحليين”.

وأضاف “خرجت القوة من قاعدة الرميلان العسكرية الأمريكية بخمس مصفحات برفقة عربة عسكرية لقوات سوريا الديمقراطية”.