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الكرملين يأمل بإجراء اتصالات بين بوتين وشولتس بشأن طرد الدبلوماسيين

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كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 21 ديسمبر 2021 01:09 مساءً - منذ 16 دقيقة

الكرملين - أرشيفية

صرح الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بأن الكرملين يأمل بإجراء اتصالات بين الرئيس فلاديمير بوتين، والمستشار الألماني، أولاف شولتس، لبحث الوضع حول طرد الدبلوماسيين.

وردا على سؤال صحفي حول ما إذا كان الرئيس بوتين يخطط لبحث الأزمة الدبلوماسية بين ألمانيا وروسيا، أجاب بيسكوف: “نأمل بإجرائها”.

وأعلنت روسيا سابقا موظفين من السفارة الألمانية لدى موسكو شخصين غير مرغوب فيهما. وجاء ذلك ردا على قرار ألمانيا طرد دبلوماسييين روسيين اثنين بعد صدور حكم المحكمة العليا في برلين في قضية مقتل المواطن الجورجي زليمخان خانغوشفيلي.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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