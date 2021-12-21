الصين تفرض عقوبات على 4 مسؤولين أمريكيين

- 1/2
- 2/2
كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 21 ديسمبر 2021 01:09 مساءً - منذ ساعتين
آخر تحديث: 21 - ديسمبر - 2021 10:53 صباحًا
علما اميركا والصين
أعلنت الحكومة الصينية، البوم الثلاثاء، فرض عقوبات على أربعة مسؤولين أمريكيين بعد تعليقاتهم على وضع حقوق الإنسان والحرية الدينية في شينجيانغ.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصيني، تشاو ليجيان: “نتخذ إجراءات في حق أربعة أشخاص من لجنة الولايات المتحدة للحرية الدينية الدولية..رئيستها نادين ماينزا، ونائبها نوري توركل، والعضوان فيها أنوريما بهارغافا وجيمس دبليو كار”.