الصين تفرض عقوبات على 4 مسؤولين أمريكيين

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 21 ديسمبر 2021 01:09 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 21 - ديسمبر - 2021 10:53 صباحًا

أعلنت الحكومة الصينية، البوم الثلاثاء، فرض عقوبات على أربعة مسؤولين أمريكيين بعد تعليقاتهم على وضع حقوق الإنسان والحرية الدينية في شينجيانغ.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصيني، تشاو ليجيان: “نتخذ إجراءات في حق أربعة أشخاص من لجنة الولايات المتحدة للحرية الدينية الدولية..رئيستها نادين ماينزا، ونائبها نوري توركل، والعضوان فيها أنوريما بهارغافا وجيمس دبليو كار”.