شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 17 شخصًا جراء غرق سفينة شحن في مدغشقر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي 17 شخصًا على الأقل مصرعهم إثر غرق سفينة شحن قُبالة الساحل الشمالي الشرقي لمدغشقر أمس.

وأوضحت السلطات في مدغشقر, أن السفينة كانت تحمل على متنها نحو 130 راكبًا بشكلٍ غير قانوني، وكانت تُبحر من مدينة "أنتانامبي" باتجاه ميناء "سوانييرانا إيفونجو"، على بعد حوالي 75 كيلو مترًا إلى جنوب البلاد, مشيرةً إلى أنه تم إنقاذ 45 راكبًا، في حين لا يزال 68 آخرين في عِداد المفقودين.

ولفتت إلى أن وحدات قوات الأمن، والقوات البحرية، وسكان محليون يشاركون في عمليات البحث عن المفقودين.