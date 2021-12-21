شكرا لقرائتكم خبر عن الفلبين : 525 مليون بيزو خسائر المزارعين بسبب إعصار راي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت وزارة الزراعة الفلبينية اليوم الثلاثاء إن خسائر قطاع الزراعة بسبب إعصار راي وصلت حتى الآن إلى 525 مليون بيزو فلبيني.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الوزارة القول إن أكثر من 30 ألف هيكتار من المناطق الزراعية و نحو 20 ألف مزارع تضرروا من الاعصار.

أضافت الوزارة أن السلع مثل الأرز والذرة تضررت أيضا، بالاضافة إلى الماشية والمصايد.

ومن المقرر أن تقدم الحكومة مساعدة بقيمة 75ر1 مليار بيزو للعاملين في مجال الزراعة، كما سوف يتم ضخ مزيد من الأموال من أجل إعادة التوطين.

وقد ناشدت مناطق من الفلبين دمرها الإعصار "راي" بتقديم المزيد من المساعدة اليوم ، في الوقت الذي تعاني فيه المجتمعات المحلية من نقص مياه الشرب والغذاء والمأوى المؤقت.