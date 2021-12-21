إيطاليا تدعو الأطراف الليبية الالتزام لإنجاح الانتخابات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 ديسمبر 2021

دعا وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، جميع الأطراف الليبية إلى الالتزام البناء لإنجاح الانتخابات الليبية المقبلة.



وقال دي مايو وفي خطاب أمام المؤتمر الرابع عشر للسفراء ومن بينهم الإيطاليين في العالم: "لقد أصبح ملحاً الآن أكثر من أي وقت مضى دعوة الأطراف الليبية إلى الالتزام البناء".

وأضاف دي مايو "أن تحقيق الاستقرار في ليبيا موحدة وذات سيادة هو هدف استراتيجي بالنسبة لنا"، مشيراً إلى أن وقف إطلاق النار ساري المفعول اليوم في ليبيا والعمل جار لتحقيق الهدف المعقد للانتخابات.

وتابع "ولكن الاحتمالات ما زالت غير مؤكدة وتؤدي التوترات المتزايدة إلى استبعاد احتمالات انسحاب المرتزقة الأجانب من البلاد، لذلك فإن الأمر الأكثر إلحاحاً هو دعوة الأطراف الليبية إلى الالتزام البناء".