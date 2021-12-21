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الجيش الفرنسي يعلن مقتل "قيادي داعشي" مسؤول عن اغتيال 8 عمال إغاثة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 ديسمبر 2021

أفاد الجيش الفرنسي، اليوم الثلاثاء، بأن قوات "عملية برخان" قتلت سومانا بورا، القيادي بتنظيم (داعش)، في النيجر.

وأوضح الجيش الفرنسي أن سومانا بورا، المسؤول عن اغتيال 6 عمال إغاثة فرنسيين ورفيقيهم من النيجر في أغسطس 2020 بمحمية للحيوانات في النيجر، قتل في غارة جوية نفذت أمس الاثنين، 20 ديسمبر، بشمال بلدة تيلابيري.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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