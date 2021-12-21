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انخفاض عدد الإصابات بكورونا إلى تحت 26 ألفا لأول مرة منذ 6 أكتوبر بروسيا

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر انخفاض عدد الإصابات بكورونا إلى تحت 26 ألفا لأول مرة منذ 6 أكتوبر بروسيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

سجلت السلطات الصحية في روسيا خلال الساعات الـ24 الماضية 25907 إصابات جديدة بفيروس ، و1027 حالة وفاة، مقابل 27022 إصابة و1019 وفاة في اليوم السابق.

 

وأصبح هذا المؤشر للإصابات اليومية في روسيا الأدنى منذ 6 أكتوبر الماضي.

 

ويعود أكبر عدد من الإصابات اليومية إلى مدينة سان بطرسبورغ (2075 حالة) تليها العاصمة موسكو (1906 حالة) ثم مقاطعة موسكو (1811 حالة).

 

وتماثل 40219 مريضا للشفاء خلال الساعات الـ24 الأخيرة مقابل 30059 مريضا في اليوم السابق.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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