انطلاق جولة جديدة من المشاورات حول سوريا (الأهداف)

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

بدأت اليوم الثلاثاء الجولة الـ 17 من المشاورات بين الحكومة السورية والمعارضة المسلحة، في إطار ما يسمى بعملية أستانا في العاصمة الكازاخية.



وتجري المباحثات الثنائية والثلاثية، التي تستمر حتى غد الأربعاء، خلف أبواب مغلقة بوساطة ممثلين عن روسيا وتركيا وإيران، الدول الضامنة لوقف إطلاق النار في سوريا.

وسيكون عودة نشاط الجماعات الإرهابية في سوريا من القضايا الرئيسية التي سيتم مناقشتها في هذه الجولة من المشاورات، بحسب ما أعلنه المبعوث الروسي الخاص لسوريا، ألكسندر لافرنتييف، للصحافة اليوم.

وقال الدبلوماسي الروسي "نشطت الجماعات الإرهابية مؤخراً ليس فقط في شمال سوريا ولكن في جميع أنحاء البلاد، ولهذا السبب، سنحلل بالتفصيل المتغيرات لمواجهة الجماعات الإرهابية وتوحيد جهود جميع الأطراف المعنية".

وذكر أن روسيا وتركيا تعملان معاً بشكل وثيق لإعادة الوضع في شمال وشمال غرب سوريا، لا سيما في منطقة إدلب، إلى طبيعته.

وبحسب لافرينتييف، سيتم تناول مسألة تقديم المساعدات الإنسانية لسوريا، وكذلك المساعدة في إعادة إعمار البلاد، فضلاً عن قضية عودة اللاجئين، وشدد على ضرورة تهيئة الظروف لعودة اللاجئين، وهو الأمر الذي يتطلب تمويلاً دولياً.

وتابع "هذه العملية تتقدم، ولكن ليس بالسرعة التي نتمناها"، وبالإضافة إلى ذلك، ستتناول المشاورات تبادل المعتقلين والبحث عن المفقودين.

وبسبب القيود المفروضة لوقف انتشار جائحة فيروس كورونا، لن تختتم جولة المشاورات بجلسة عامة، بحسب وزارة الخارجية الكازاخية.