شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السفارة السعودية بأمريكا تؤكد أن "الإرهابي المحتمل" ليس سعودياً والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أكدت السفارة السعودية في الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن الشخص الذي قبضت عليه السلطات الأمريكية في ولاية أريزونا، أواخر الأسبوع الماضي، ووصفته بالإرهابي المحتمل "ليس مواطناً سعودياً".



وذكرت السفارة السعودية عبر حسابها في تويتر، أنها تواصلت "مع السلطات الأمريكية ذات الصلة بهذا الشأن"، مؤكدة أن الشخص المذكور على أنه إرهابي محتمل "ليس مواطناً سعودياً"، وفقاً لموقع "العربية نت" اليوم الثلاثاء.

وأضافت "سنواصل التنسيق مع الحكومة الأمريكية، وتقديم أي حقائق حول هذا الموضوع".