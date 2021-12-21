شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة رشا فايز تتواصل مع المسئولين لحل مشاكل أهالى كوم القناطر بالبحيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النائبة رشا فايز كليب عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه ورد إليها العديد من الشكاوي من أهالي قرية كوم القناطر بالبحيرة وتوابعها، بشأن سوء حالة طريق جسر مصرف عموم الزيني من كوبري السعداوي حتي كوبري السبت، نتيجة مياه الشتاء وما تبعها من رواسب طينية حالت دون مرور السيارات والمواطنين بشكل طبيعي.

وأضافت رشا فايز أنه علي الفور تم التواصل مع مديرية الطرق بالبحيرة، و رئيس الوحدة المحلية لمجلس مركز ومدينة أبوحمص، ورئيس الوحدة المحلية لقرية كوم القناطر، وأنه تم توفير لودر لكسح وتسوية الطريق.

وكانت النائبة رشا فايز كليب عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قد تقدمت بطلب إلى اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة للموافقة على إنهاء إجراءات توصيل الكهرباء لمبني الوحدة المحلية لقرية بطورس مركز أبو حمصة والـ 30 محلا تابعين للوحدة المحلية، حتى يتثنى لمُستأجرى الـ 30 محل ممارسة أنشطتهم التجارية بشكل قانوني.

وقالت النائبة رشا فايز كليب إنه بالمتابعة المستمرة لجميع الإجراءات، وبتوجيه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة وبالتنسيق مع اللواء مدحت الزغد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوحمص، تم دفع مبلغ 58098.45 قيمة المقايسة المطلوبة لتوصيل التيار الكهربائى للوحدة المحلية لقرية بطورس.

وناشدت النائبة رشا فايز كليب عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أصحاب المحلات المستأجرة سرعة التواصل مع الوحدة المحلية وشركة الكهرباء لتوصيل الكهرباء لمحلاتهم.