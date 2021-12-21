شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الدورة الـ 22 للمؤتمر العربي الدولي لتكنولوجيا المعلومات في مسقط والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأت أعمال الدورة الـ 22 للمؤتمر العربي الدولي لتكنولوجيا المعلومات (ACIT) بجامعة السّلطان قابوس في سلطنة عمان اليوم، بتنظيم جمعية الحاسِبات والمعلومات المُنبثِقة عن اتحاد الجامِعات العربية.

وتتضمن أعمال المؤتمر الذي يستمر لثلاثة أيام تقديم 113 ورقة علمية في مختلف تخصصات تكنولوجيا المعلومات تم قبولها من 33 دولة حول العالم وتهدف إلى إبراز أهمية تكنولوجيا المعلومات في العصر الحديث ودورها في تنمية المجتمع من خلال موضوعات مختلفة في التخصص منها: البيانات الضخمة، إنترنت الأشياء، الذكاء الاصطناعي، الشبكات وأمنها، أخلاقيات الرقمنة، نظم إدارة المكتبات ومراكز المعلومات، منصات إتاحة الكتب والمجلات الإلكترونية، الناشرون والمزودون لمصادر المعلومات المختلفة وذلك خلال 15 جلسة.

ويمثل المؤتمر فرصة إلى لقاء الباحثين والعلماء العرب، بهدف الاحتكاك وتبادل الخبرة، واستقطاب الكفاءات والخبرات من خارج الوطن العربي للاستفادة من إمكاناتهم والاطلاع على الجديد في مجال تكنولوجيا المعلومات.