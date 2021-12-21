شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ أحكام الإعدام في اليابان للمرة الأولى منذ عامين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة العدل اليابانية تنفيذ أحكام بالإعدام اليوم الثلاثاء صادرة ضد ثلاثة سجناء، وهي أولى أحكام الإعدام التي يتم تنفيذها في اليابان منذ ديسمبر .2019

وذكرت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء أن أحكام الإعدام أيضا هي الأولى التي يتم تنفيذها خلال ولاية رئيس الوزراء الجديد فوميو كيشيدا.

وبعد تنفيذ أحكام الإعدام شنقا اليوم الثلاثاء، يبقى 107 سجناء في اليابان في انتظار تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة ضدهم.

وقال نائب كبير أمناء مجلس الوزراء، سيجي كيهارا، للصحفيين عقب تنفيذ الأحكام اليوم: "ليس من المناسب إلغاء (نظام عقوبة الإعدام في البلاد) نظرا للوضع الحالي حيث يستمر ارتكاب الجرائم البشعة".

كما قال كيهارا: "يعتقد الكثير من اليابانيين أن عقوبة الإعدام أمر لا مفر منه في حالة الجرائم الشريرة للغاية".

وتقول منظمة العفو الدولية إن أكثر من ثلثي دول العالم ألغت عقوبة الإعدام سواء ما يتعلق بإصدارها أو تنفيذها.