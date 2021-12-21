شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من 16 الف إصابة بكورونا في إيطاليا و 137 حالة وفاة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت إيطاليا 16 ألفا و205 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

كما سجلت البلاد 137 حالة وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الثلاثاء.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 5 ملايين و405 آلاف و360 إصابة، والوفيات إلى 135 ألفا و778 حالة.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أنه تم إعطاء 106 مليون و49 ألفا و233 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في إيطاليا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.