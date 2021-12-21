شكرا لقرائتكم خبر عن توسيع حملة الجرعات المعززة من لقاحات كوفيد لأصحاب 30 عاما بباكستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تعمل باكستان على توسيع نطاق الفئات المؤهلة للحصول على جرعات معززة من لقاحات كورونا لتشمل جميع من تزيد أعمارهم على 30 عاما، في محاولة لتجنب موجة جديدة من الإصابات بسبب المتحور أوميكرون.

وقال متحدث باسم وزارة الصحة اليوم الثلاثاء إن مركز القيادة والعمليات الوطني، المسؤول عن مواجهة وباء كورونا في باكستان، خفض السن المؤهل للجرعات المعززة ليشمل من تجاوزوا 30 عاما اعتبارا من أول يناير.

وكانت الفئات المؤهلة بالفعل تشمل من تجاوزوا 50 عاما وجميع العاملين في قطاع الصحة ومن يعانون من نقص المناعة.

وأكدت باكستان الأسبوع الماضي أول حالة إصابة بمتحور أوميكرون، وذلك في مدينة كراتشي الأكبر من حيث الكثافة السكانية في البلاد.

وتشدد السلطات أيضا قيود السفر، حيث تطلب من جميع الوافدين من بريطانيا الخضوع لفحص سريع للكشف عن الإصابة بكورونا عند الوصول. هذا بالإضافة إلى طلب شهادة تظهر الحصول على التطعيم الكامل وتقديم نتائج سلبية لفحوص بي.سي.آر عمرها لا يزيد على 48 ساعة قبل الصعود إلى الطائرة.

وسجلت باكستان تراجعا مطردا في الإصابات الجديدة بفيروس كورونا والوفيات المرتبطة بالوباء منذ الشهر الماضي.