منظمة الصحة: المتحور أوميكرون ينتشر سريعاً ويصيب المطعمين بلقاحات كورونا

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس اليوم الاثنين إن سلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا تنتشر أسرع من المتحور دلتا وتصيب المطعمين بالفعل ومن تعافوا من مرض كوفيد-19.

وأضاف في إفادة للصحفيين في جنيف أن هناك الآن أدلة متسقة على أن أوميكرون ينتشر أسرع بكثير من المتحور دلتا. ومن المرجح أن يصيب الذين تم تطعيمهم أو تعافوا من كوفيد-19.