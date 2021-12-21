أين ستقضي ملكة بريطانيا عيد الميلاد؟

ملكة بريطانيا (أ ف ب).

قال مصدر في قصر بكنغهام اليوم الاثنين إن الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا ستحتفل بعيد الميلاد في قلعة وندسور عوضاً عن اختيارها المعتاد وهو ساندرنغهام وذلك في الوقت الذي تواصل فيه سلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا الانتشار بسرعة.

وأكد المصدر بحبس وكالة «رويترز» أن القرار شخصي بعد بحث مدقق ويمثل نهجاً احترازياً، وستكون هناك زيارة للأسرة (المالكة) لوندسور خلال فترة عيد الميلاد وستُتبع جميع التوجيهات الإرشادية المناسبة.

وفي الأسبوع الماضي ألغت الملكة غداء يسبق عيد الميلاد مع أسرتها على سبيل الاحتراز.

وفي العادة تحتفل الأسرة المالكة البريطانية بعيد الميلاد بالسير من مقر الملكة في ساندرنغهام في شرق إنغلترا إلى كنيسة قريبة لحضور الصلاة التي تقام في الصباح.

وقضت الملكة (95 عاماً) معظم وقت الجائحة في قلعة وندسور إلى الشرق من لندن.