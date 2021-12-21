المغرب يلغي احتفالات ويعيد فرض حظر تجول ليلة رأس السنة

20 ديسمبر , 2021 المستشفيات خلال تفشي أوميكرون (أ ف ب). ذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء الرسمية اليوم الاثنين أن الحكومة قررت إلغاء احتفالات رأس السنة الميلادية وفرض حظر تجول من الساعة الثانية عشرة ليلاً ليلة رأس السنة إلى الساعة السادسة صباحاً كتدبير احترازي لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

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