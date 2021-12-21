20 ديسمبر , 2021
الأردن.
أفادت مديرية الأمن العام الأردنية، الاثنين، بوفاة أربعة أشخاص، بسبب حريق اندلع في خيمة بمنطقة مثلث يرقا بمحافظة البلقاء.
وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردنية، إن فرق الإطفاء والإسعاف التابعة لمديرية دفاع مدني البلقاء، تعاملت فجر الإثنين مع حريق شب داخل خيمة بمنطقة مثلث يرقا، نتج عنه وفاة أربعة أشخاص.
وأضاف البيان أن المتوفين هم أب وأم وطفليهما، من جنسية آسيوية، إثر تعرضهم لحروق بالغة في مختلف أنحاء الجسم.
وعملت فرق الإطفاء على إخماد الحريق، في حين أخلت فرق الإسعاف الوفيات إلى مستشفى السلط الحكومي، وتم فتح تحقيق بأسباب الحريق.
كانت هذه تفاصيل خبر مأساة تهزّ الأردن... حريق يودي بحياة عائلة بأكملها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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