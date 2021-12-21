تسجيل 81 إصابة جديدة بكورونا بالصين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الثلاثاء تسجيل 81 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الاثنين، انخفاضاW من 120 في اليوم السابق.



وذكر بيان من اللجنة أن 57 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا، مقارنة مع 37 قبل يوم.

وسجلت الصين أيضا 19 حالة جديدة لم تظهر عليها أعراض مقارنة مع 33 في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

وذكرت اللجنة أن برالصين الرئيسي سجل حتى يوم الاثنين 100467 إصابة مؤكدة.