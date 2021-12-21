تنفيذ أول حكم بالإعدام في عهد رئيس وزاء اليابان الجديد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

كشفت وسائل إعلام يابانية أن طوكيو أعدمت 3 مدانين، الثلاثاء، لتكون هذه هي المرة الأولى التي تُنفذ فيها عقوبة الإعدام في عهد حكومة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا وأول عملية إعدام في البلاد منذ نحو عامين.



ذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أن أحد هؤلاء الأشخاص رجل يبلغ من العمر 65 عاما أدين بقتل سبعة من أقاربه طعنا في عام 2004.

وتُنفذ عقوبة الإعدام في اليابان شنقا ويتم إخطار السجناء بإعدامهم قبل ساعات فقط من الموعد المحدد لذلك.

ودأبت منظمات حقوق الإنسان على انتقاد تلك الممارسة بسبب الضغط الذي تمثله على المحكوم عليهم بالإعدام لأنهم ينتظرون الموت في أي لحظة ويرون أن أي يوم يمر عليهم قد يكون الأخير لهم في الحياة.

وذكرت وكالة كيودو أن آخر عملية إعدام شهدتها اليابان كانت في 26 ديسمبر/كانون الأول 2019، فيما تولى كيشيدا منصبه في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.