شكرا لقرائتكم خبر عن "قوى الشيوخ" تناقش اقتراح برغبة لتفعيل اختصاصات المجلس الأعلى للطاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب عبد الخالق عياد، رئيس اللجنة، اجتماعا اليوم الثلاثاء، لمناقشة تفعيل اختصاصات المجلس الأعلى للطاقة.

يتناول الاجتماع مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد فريد، بشأن تفعيل اختصاصات المجلس الأعلى للطاقة بما يخدم التخطيط الأمثل لحاجة مصر من الطاقة في المستقبل المتوسط وبعيد المدى.

وقال النائب مجدى سليم، وكيل لجنة القوى العاملة والطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ، إن اللجنة ستعقد الاجتماع لبحث ودراسة الاقتراح برغبة بخصوص تفعيل اختصاصات المجلس الأعلى للطاقة، وذلك بحضور ممثلي الحكومة.

كانت لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، عقدت اجتماعا الأحد الماضى، لمناقشة مذكرة مقدمة من اتحاد عمال مصر بشأن بعض ملاحظاته عن مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، والذى انتهت اللجنة من مناقشته الأسبوع الماضى، بعد عدة جلسات متواصلة لاستكمال المناقشة وحسم المواد الجدلية.