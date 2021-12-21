شكرا لقرائتكم خبر عن 8 اجتماعات لـ"خطة النواب" لمناقشة مشروع قانون وختامى عدد من الموازنات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب فخرى الفقى، 8 اجتماعات خلال الأسبوع المقبل، وذلك لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة والحسابات الختامية وموازنة البرامج والأداء.

وقال النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اللجنة تستهل اجتماعاتها يوم الأحد الموافق 26 ديسمبر الجاري، وذلك لمناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون فى شأن الأذن لوزير المالية بضمان شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة "سوبر جيت"، كما سيتم مناقشة موازنة البرامج والأداء عن العام المالي 2021/ 2022.

وأشار سالم، إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعين يوم الاثنين 27 ديسمبر، لمناقشة حساب ختامي موازنة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للعام المالي 2020 / 2021، بالإضافة إلى مناقشة حساب ختامي موازنة وزارة التعليم العالي والبحث العلمى وجامعات "سوهاج - أسيوط- عين شمس - المنصورة " للعام المالي 2021/2020.

وتواصل لجنة الخطة والموازنة اجتماعاتها يوم الثلاثاء، لمناقشة حساب ختامي موازنة وزارة الصحة والسكان والهيئة العامة للتأمين الصحي والهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي للعام المالي 2020/2021، ولمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة التي وردت بتقريرها العام عن الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2021/ 2022 فيما يخص وزارة الصحة والسكان.

وتختتم لجنة الخطة والموازنة اجتماعاتها يوم الأربعاء، لمناقشة حساب ختامي موازنة الأزهر الشريف (قطاع المعاهد الأزهرية - جامعة الأزهر" للعام المالى 2021/ 2020، فضلا عن مناقشة عدد من طلبات الإحاطة.