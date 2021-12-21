وزير الري: "المياه على رأس أجندة المناخ العالمي" عنوان أسبوع القاهرة الخامس للمياه

محمد اسماعيل - القاهرة - أ ش أ

حث وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد العاطي مع سفير المجر المقيم لدى مصر وغير المقيم لدي السودان وجنوب السودان وإريتريا وتشاد أندراس كوفاكس تعزيز مجالات التعاون بين البلدين في مجال الموارد المائية والري، وذلك في ضوء زيارة الوزير للمجر للمشاركة في معرض ومؤتمر "كوكب بودابست 2021"، والذي عقد خلال الفترة من 29 نوفمبر وحتى 5 ديسمبر الجاري.

وقال وزير الري، إن أسبوع القاهرة الخامس للمياه سيعقد تحت عنوان "المياه على رأس أجندة المناخ العالمي".

وأكد وزير الري، امتلاك البلدين للعديد من الخبرات في مجال المياه والتي يمكن تبادلها، وأطلع السفير المجري على الإجراءات التي تقوم بها وزارة الري حاليا لتحسين وتطوير منظومة الري والتكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية، مثل مشروعات تأهيل الترع والمساقي، والتحول للري الحديث، ومشروعات إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، وأعمال الحماية من أخطار السيول، وأعمال حماية الشواطئ، وتأهيل منشآت الري وغيرها.

وأشار عبد العاطي إلى تطلع مصر لاستمرار مسيرة التعاون وتبادل الخبرات مع المجر في هذه المجالات، وذلك في إطار مذكرة التفاهم الموقعة سابقًا بين البلدين في مجالات الإدارة المتكاملة للموارد المائية، وتقنيات تحسين نوعية المياه، والتدريب ورفع قدرات المتخصصين في مجال المياه، من خلال التعاون الفني والبحثي بين الجانبين.

واستعرض الوزير مساهمات مصر في الائتلاف الدولي للمياه والمناخ، وهو أحد المبادرات الدولية والتي تهدف بشكل رئيسي لتحقيق التكامل بين أجندتي المياه والمناخ، والتعجيل من تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة والمعني بقطاع المياه، والاهتمام بوضع حلول مستدامة وتبني سياسات رشيدة للتعامل مع قضايا المياه والمناخ، حيث يعمل هذا الائتلاف تحت قيادة عدد كبير من المنظمات الأممية المعنية ومنها المنظمة العالمية للأرصاد الجوية والتي تعد من أهم مؤسسي هذا الائتلاف، والذي يضم فريق رفيع المستوى "مجلس القادة" أبرزهم رئيسي دولتي المجر وطاجيكستان وهو الكيان الرئيسي المحرك لهذا الائتلاف.

وتم استعراض موقف الاستعدادات الجارية لعقد أسبوع القاهرة الخامس للمياه في شهر أكتوبر من العام القادم، والمشاركة المجرية المنتظرة في فعاليات الأسبوع، مع التأكيد على أهمية التعاون والتنسيق وتبادل الرؤى بين مؤتمر كوكب بودابست وأسبوع القاهرة للمياه.

وشاركت المجر بشكل متميز ورفيع المستوى في فعاليات أسبوع القاهرة الرابع للمياه والذي عقد في شهر أكتوبر الماضي، حيث قام الرئيس المجري بإلقاء كلمة في حفل الافتتاح، كما شارك عدد كبير من الفنيين والخبراء المجريين في فعاليات الأسبوع، بالإضافة لمشاركة عدد من الشركات المجرية في المعرض المقام على هامش الأسبوع.

وأوضح الدكتور عبد العاطي أن أسبوع القاهرة الخامس للمياه سيعقد تحت عنوان "المياه على رأس أجندة المناخ العالمي"، إيمانا من الدولة المصرية بأهمية محور المياه في ملف تغير المناخ.. مشيرا إلى أهمية هذا الأسبوع، والذي سيتم رفع التوصيات الصادرة عنه لمؤتمر المناخ (COP27) والذي تستضيفه مصر العام القادم ممثلة عن القارة الأفريقية.

وأكد عبد العاطي ضرورة وضع محور المياه على رأس أجندة المؤتمر لإعطاء دفعة لقضايا المياه على الأجندة العالمية للتغيرات المناخية، مع الإشارة لأهمية تحقيق التكامل وتنسيق الرؤى بين مخرجات أسبوع القاهرة الخامس للمياه والائتلاف الدولي للمياه والمناخ، كمدخلات لمؤتمر الأمم المتحدة للمراجعة الشاملة لنصف المدة والخاص بالمياه والمقرر تنظيمه في مارس عام 2023.

كما تم استعراض عروض الشركات المجرية التي تعمل في مجال المياه، لبحث سبل الاستفادة من أعمال هذه الشركات، وما تقدمه من تقنيات وتكنولوجيا حديثة في تطوير وتحديث المنظومة المائية في مصر وتعظيم العائد من وحدة المياه.

من جانبه، أكد السفير المجري قوة العلاقات التي تربط بين مصر والمجر في كافة المجالات، لاسيما في مجال الموارد المائية، وكان وزير الري قد التقى مع مسئولي عدد من الشركات المجرية على هامش مشاركته في مؤتمر "كوكب بودابست"، حيث التقى مع مسئولي شركة "المياه والتربة" المجرية، حيث تم عرض تقنية رش سطح التربة المراد زراعتها بمنتجات عضوية صديقة للبيئة لزيادة قدرتها على الاحتفاظ بالمياه، الأمر الذي يسهم في ترشيد المياه، كما التقى مع شركة "الشراكة المائية" المجرية، وشركة "تكنولوجيا البيئة" السويسرية، ومسئولي وكالة ائتمان الصادرات الرسمية بدولة المجر.

يشار إلى أن الدكتور عبد العاطي شارك في مؤتمر "كوكب بودابست للتنمية المستدامة" والمنعقد في نهاية شهر نوفمبر الماضي، والذي يتناول أهم القضايا المعنية بالتنمية المستدامة وعلى رأسها قضية الموارد المائية، وذلك تلبية لدعوة الرئيس المجري يانوش آدير، وفي ضوء نتائج زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدولة المجر في شهر أكتوبر الماضي، حيث التقى وزير الري بالرئيس المجري في جلسة نقاشية لأعضاء "لجنة القادة المعنية بالمياه والمناخ"، وشاندور بنتير الوزير المعني بملف المياه بالحكومة المجرية، وبيتري تالاس الأمين العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، بالإضافة إلى عقد العديد من اللقاءات الثنائية على هامش المؤتمر مع وزراء المياه وكبار المسئولين بالعديد من الدول والمنظمات الدولية المشاركين بالمؤتمر، لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات إدارة المياه.