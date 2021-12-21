النيابة تحقق في مقتل موظف داخل شقته بأوسيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

تحقق نيابة شمال الجيزة، اليوم الثلاثاء، تحقيقاتها في واقعة العثور على جثة موظف مقتول داخل شقته بأوسيم.

طلبت النيابة التحريات حول الواقعة، وصرحت بشتريح جثة المجني عليه لبيان أسباب الوفاة وملابساتها.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقي قسم شرطة أوسيم من غرفة النجدة بالعثور على جثة موظف مقتول داخل شقته، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث.

وتبين أن المتوفى يقطن بمفرده بالشقة، وبه إصابات ووجود شبهة جنائية بالواقعة، تم الاستماع لأقوال عدد من الجيران، لكشف ملابسات الحادث.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتكثف المباحث جهودها لكشف غموض الواقعة.